امريكا..إعادة تفعيل آلية تعود للحرب العالمية الثانية

العالم - الأزمة الاوكرانية

وسط تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الخطر الكبير للناتو واوروبا؛ الرئيس الأميركي جو بايدن يعيد تفعيل آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

وفي كلمته بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للانتصار على النازية، اتهم بوتين الغرب بالاستعداد لغزو الأراضي التاريخية لروسيا، مؤكداً أنّ قرار بلاده بدء عملية عسكرية في أوكرانيا كان اضطرارياً وصحيحاً وفي توقيته، ولفت الى أنّ أوروبا وحلف شمال الأطلسي أصبحا يشكلان خطراً كبيراً على روسيا، بحسب تعبيره.

وفي اول رد اميركي على بوتين، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ حرب روسيا على أوكرانيا غير مبررة على عكس كلام الرئيس بوتين، واتهم برايس موسكو بالسعي لضم مناطق في أوكرانيا، وتنظيم انتخابات صورية لإضفاء الشرعية على احتلالها لهذه المناطق، بحسب تعبيره.

وفي غضون ذلك، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً يجيز تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة، علی سبيل الاعارة. وأشار البيت الأبيض إلى أنّ القانون الذي كان يرمي إلى مساعدة أوروبا في مقاومة هتلر حظي بتأييد شبه كامل في الكونغرس.

وفي أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا اعتبر ماكرون أنّ انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق سنوات أو عقوداً ، واقترح إنشاء منظمة سياسية أوروبية جديدة تضم الدول خارج التكتل، داعياً إلى إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا.

ميدانيا، اعترف البنتاغون باحراز الروس تقدماً تدريجياً في دونباس وسْط وجود مقاومة اوكرانية شديدة، واصفاً تقدم القوات الروسية بالمحدود للغاية.

وفي السياق نفسه، أعلن الانفصاليون في لوغانسك السيطرة على قرية 'نيجني' بعد معارك مع القوات الأوكرانية.

في المقابل، اتهمتْ هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بالاستمرار بشن هجماتها لبسط سيطرتها الكاملة على لوغانسك ودونيتسك، مشيرةً الى أنّ هذه القوات تعيد تجميع قواتها، وتجهيز وحدات هجومية إضافية، وتقوم بعمليات استطلاع مستمرة جنوب مدينة خاركيف.