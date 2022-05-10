حكومة بينيت.. هل الانهيار بات قريبا؟

العالم - البوصلة

بينيت اكد للولايات المتحدة ان بقاء حكومته مرتبط بشكل كلي بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، فيما اشارت وسائل الاعلام العربية الى ان اعضاء في حكومته وحزبه يخططون للانقلاب عليه وتأسيس حزب جديد.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقال كل من اسعد الرفاعي ووصبحي عماد منفذي عملية المزيرعة التي أدت الى مقتل أربعة مستوطنين، على بعد مئات الامتار من مكان تنفيذهما العملية الفدائية وذلك بعد أربعة ايام من البحث المتواصل. و جند الاحتلال كافة طاقاته الامنية من الجيش والشرطة والنخبة والشاباك بحثا عن الشابين الفلسطينيين.

وأفاد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي أن حكومة بينيت آيلة إلى النهاية مشيرا الى أن آخر استطلاعات للرأي لم تعط بينيت إمكانية بين المقاعد.

وقال مراسلنا انه في حال خسرت الحكومة وأحيلت الأمور إلى انتخابات سيكون يئير لبيد رئيسا.



في حين أكد ضيف البرنامج أياد جودة خبيرفي الشؤون الاسرائيلية من غزة أن حكومة بينيت لا يمكن أن تستمر بعد وما يبقيها هو عدم رغبة الاحتلال في عودة نتنياهو إلى الواجهة مشيرا الى أن الفشل الأمني ما فتئ في هذه الحكومة أو غيرها طالما الفلسطيني يصارع من أجل التحرير.

وأوضح جودة قائلا:"كان متوقعا منذ انطلاق هذه الحكومة أن عمرها لن يدوم أكثر مما مر عليه وان المصالح هي الأساس في كيان الاحتلال الاسرائيلي".

واعتبر جودة أن الليكوديون هم أقرب فيما بينهم وما يختلفون عليه هو شؤون داخلية منوها الى أن استطلاعات الرأي أكدت أن يئير لبيد سيكون رئيسا للحكومة موضحا أن يائير لبيد إذا ما جاء على رأس السلطة فإنه سيعزز حزبه ويتأهب للانتخابات القادمة.

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