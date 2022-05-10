خلافات المعارضة الخارجية والتدخل التركي

العالم – صدى سوريا

وبينما كان ما يسمى بائتلاف معارضة سوريا يعيد تشكيل نفسه برعاية تركيا كان مجلس سوريا الديمقراطي يعقد اجتماعا في استوكهولم برعاية سويدية ودفع ودعم أمريكي لمناقشة رؤية سياسية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار الخلافات التي طرأت في أوساط ما يسمى بالمعارضة وما يسمى بالائتلاف المعارض على الفيسبوك عز الدين إسماعيل أسعد بعد إحدى عشر عاما من العمالة والتخريب واستقدام التكفيريين وتدمير البنى التحتية لسوريا فيما يلي استعراضات ونشاطات وهمروجات ما يسمى المعارضة السورية في الخارج والداخل خلال الأيام الماضية قامت قطر وقادتها التاريخيين بدعوة المعارضة السورية في 5 و 6 شباط لعام 2022 بدعوة حوالي 8 مما يسمونهم قوى الثورة والمعارضة وعنونت هذا اللقاء ( سوريا الى اين ...) بمشاركة باحثين من 12 مركز سوري للدراسات وتقدم 20 باحث باوراق عمل ومداخلات.

كما كتب وائل السواح في موقع حزب العمال الثوري العربي:"خلال عشر سنوات، غيّرت المعارضة السورية جلدها مرات عدة ولم تؤتِ أيٌّ من هذه المظاهر السياسية المعارضة أيّ أُكُل للسوريين، بل زادتهم تشتيتاً وتفكّكاً وضياعاً. بل زادتهم تَشتُّت المعارضة وهزالُها شجّعا اللاعبين الدوليين والإقليميين على ألاّ يأخذوا هذه المعارضة على محمل الجدّ، بل على محاولة التلاعب بها واتخاذها ورقةً تعزّز مواقفهم في سورية للحصول على حصّة أكبر من الكعكة السورية".

للإضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

-ميس كريدي عضو اللجنة المصغرة بمناقشة الدستور عن المجتمع المدني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...