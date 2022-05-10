الرسائل المشتركة لخطابي السيد نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني

العالم - خيار لبنان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "خيار لبنان"، أشار قبلان الى أن الأساس في الخطابين هو الحسم الكامل والشامل الذي لايحتمل أي تأويل لمرجعية نص ومشروع ومسيرة وموقع وريادة الإمام السيد موسى الصدر لطرفي هذا الثنائي .

وتابع قبلان قائلا:" عندما نتكلم عن الإمام موسى الصدر وحسم هذه المرجعية القيادية وصاحبة النص المرجعي للطرفين فهذا يعني ما يلي : أن المشروع الصدري هو الأب المؤسس لفكرة الكيانية اللبنانية ببعدها الشيعي وعروبة الشيعة والتزام الشيعية بالمقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد الشامل والكامل بالعيش المشترك ما بين اللبنانيين وبناء الدولة العادلة والغاء مشروع الحرمان والطائفية السياسية الذي تسبب في كل هذه النكبات.

وقال قبلان:" اليوم أرسل الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله رسالة الى الآخرين الذين يصطدمون عندما يشاؤون خطاب الإمام الصدر بطريقة انتقائية يحاولون أن يرسلوا رسالة على أن الإمام الصدر هو شيء مختلف".

ولفت قبلان الى أن ان الإمام الصدر هو واضع اللبنتن الأولى لكلا هذين العنوانين، مشروع لبنان الواحد والعيش المشترك ونهائية الكيان وانتمائه العربي وخيار المقاومة والدفاع عن الحدود وعن الجنوب وقضية فلسطين والقدس وبناء الدولة العادلة.

في خضم التجاذبات السياسية التي يعيشها لبنان على أبواب الاستحقاق الانتخابي تعلو شعارات التحريض والطائفية وتزدهر عناوين الالغاء والتطرف المذهبي ويجثو العيش المشترك على ركبتيه يتوسل الحماية والأمان بعد أن همشته الحملات الانتاخابية التي دفعت بالوحدة الوطنية الى الهلاك.

ورسمت خطوط الانقسام الافقي والعامودي بين اللبنانيين حركة أمل التي تقف عند حافة الاستهداف الذي يطال تحالفها مع حزب الله رسمت الخطوط الاساسية لبرنامجها الانتخابي بعنوان أول ورئيسي حماية العيش المشتلرك وأولوياتنا انطلقت من هموم المواطن الى هموم الوطن الى تحالف الجسد والروح مع حليف السلاح وحماية الحدود والأب الروحي الاول السيد موسى الصدر.

وكان قد قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان، موضحا ان: الظروف التي يمر بها اللبنانيون تستدعي خطاباً سياسياً هادئاً يقرب وجهات النظر ويجترح الحلول وليس العكس وان بعض الداخل عاد إلى سيرته الأولى في العزف على الوتر المذهبي سواء عن نية وهذه قمة الخيانة أو لأغراض انتخابية.

وأكد بري أن "منظومة حركة أمل ومنظومة الثنائي الوطني هي منظومة مقاومة"، مشيراً الى أن "البعض وعن سوء تقدير، عمد طيلة الشهور الماضية الى تسعير خطابه الإنتخابي تحريضا طائفيا ومذهبيا بغيضا وافتراء وتهشيما وكذبا واستهدافا لحركة أمل وتاريخها ومسيرتها وإنجازاتها وتحالفاتها"، لافتا الى ان "ذلك الاستهداف يثير الشبهة ويكشف حقيقة النوايا المبيتة للبنان بشكل عام وللثنائي الوطني وحركة أمل بشكل خاص".



وأكد أن "التحالف بين حركة أمل وحزب الله ليس تحالفا طائفيا من أجل استقواء طائفة على أخرى وليس تحالفا انتخابيا لكسب أكثرية من هنا أو هنالك وهو تحالف راسخ رسوخ الجبال بمثابة علاقة بين الروح والجسد الواحد".

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