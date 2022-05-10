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خارطة التحالفات في لبنان ...وموقع حركة أمل من هذه الخارطة

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

استعرض برنامج "خيار لبنان" الذي يبث على قناة العالم خارطة التحالفات في لبنان وموقع حركة أمل من هذه الخارطة.

العالم - خيار لبنان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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