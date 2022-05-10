69% من "المستوطنين" يخشون على مصير "إسرائيل"

العالم - فلسطين

وتبين من الاستطلاع أيضًا أن أغلبية "الجمهور" أي حوالى 60 % من إجمالي المستوطنين، أبدت عدم ثقتها بالشرطة وسط الاراضي الفلسطينية المنكوبة عام 1948 ، وفقًا للمعطيات، ووصلت عدم الثقة الى 73%.

وفحص الاستطلاع شعور المستوطنين بما يتعلق بالتوتر في المدن المختلطة السنة الماضية، وتبين أن حوالى 53 % من عرب الداخل و88% من "الجمهور اليهودي" يعتقدون أن المواجهات ناتجة عن أسباب دينية – قومية.

واستبين الاستطلاع أيضًا أفضل سبل العمل الفعالة لإعادة الأمن خلال ما أسماه "أحداث العنف"، وتبين أن سبل العمل التي تعتبر ناجعة جدًا لإعادة النظام في الوسط اليهودي تمثلت باستخدام وسائل تفريق المتظاهرين (72%)، سحب الحقوق المدنية وعدم الحصول على أموال (70%) واستخدام السلاح الناري وفرض غرامات (67%).

من جهتها، نشرت "القناة 13" استطلاعًا حول "مقياس الأمن"، ومن ضمن الأسئلة التي وجهت ما هو شعور مقياس أمنكم الشخصي في هذه الأيام؟ فكان الجواب أن المعدل الوسطي للمستطلعين في الأراضي المحتلة 4.24 من أصل 10، أي أنه حتى الآن "الصهاينة" لا يشعرون بالأمان.