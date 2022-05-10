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69% من "المستوطنين" يخشون على مصير "إسرائيل"

69% من
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في الذكرى السنوية الأولى لعملية "سيف القدس" وفي غضون موجة العمليات الفدائية الأخيرة استطلاعًا للرأي أظهر أن 69% من "الجمهور اليهودي" في الأراضي المحتلة أعرب عن خشيته على مصير "إسرائيل"، في حين اعتقد 67 % أنه يجب استخدام الأسلحة النارية وفرض الغرامات لمنع أعمال الشغب والاحتكاك بين اليهود والعرب.

العالم - فلسطين

وتبين من الاستطلاع أيضًا أن أغلبية "الجمهور" أي حوالى 60 % من إجمالي المستوطنين، أبدت عدم ثقتها بالشرطة وسط الاراضي الفلسطينية المنكوبة عام 1948 ، وفقًا للمعطيات، ووصلت عدم الثقة الى 73%.

وفحص الاستطلاع شعور المستوطنين بما يتعلق بالتوتر في المدن المختلطة السنة الماضية، وتبين أن حوالى 53 % من عرب الداخل و88% من "الجمهور اليهودي" يعتقدون أن المواجهات ناتجة عن أسباب دينية – قومية.

واستبين الاستطلاع أيضًا أفضل سبل العمل الفعالة لإعادة الأمن خلال ما أسماه "أحداث العنف"، وتبين أن سبل العمل التي تعتبر ناجعة جدًا لإعادة النظام في الوسط اليهودي تمثلت باستخدام وسائل تفريق المتظاهرين (72%)، سحب الحقوق المدنية وعدم الحصول على أموال (70%) واستخدام السلاح الناري وفرض غرامات (67%).

من جهتها، نشرت "القناة 13" استطلاعًا حول "مقياس الأمن"، ومن ضمن الأسئلة التي وجهت ما هو شعور مقياس أمنكم الشخصي في هذه الأيام؟ فكان الجواب أن المعدل الوسطي للمستطلعين في الأراضي المحتلة 4.24 من أصل 10، أي أنه حتى الآن "الصهاينة" لا يشعرون بالأمان.

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