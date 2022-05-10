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الأمم المتحدة: عدد النازحين في أوكرانيا حتى الثالث من مايو الجاري يصل إلى 8 ملايين.

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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