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السفير آلا وغيبريسوس يبحثان سبل دعم القطاع الصحي في سوريا

السفير آلا وغيبريسوس يبحثان سبل دعم القطاع الصحي في سوريا
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

بحث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس التعاون القائم بين سوريا والمنظمة لدعم جهودها في توفير الرعاية الصحية وسبل تطويرها إضافة للقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية المقرر عقدها في جنيف خلال الشهر الجاري.

العالم - سوریا

وأشار السفير آلا إلى التحديات التي تواجه سوريا نتيجة الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطول بآثارها السلبية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية بما فيها القطاع الصحي منوهاً في هذا الإطار بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لسوريا بما في ذلك جهودها في التصدي لجائحة (كوفيد19) وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم صمود القطاع الصحي وإعادة تأهيله ولبرامج التعافي المبكر في سوريا.

كما عرض السفير آلا الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل ومعاناة أبنائه من السياسات والممارسات التمييزية التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالصحة مؤكداً أهمية تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي عليها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وعلى أهمية اضطلاع المنظمة بمسؤولياتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية تنفيذاً لقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة.

من جانبه نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود التي بذلتها سوريا لحماية مواطنيها في مواجهة جائحة (كوفيد19) مؤكداً التزام المنظمة بالاستمرار في توفير الدعم الذي تطلبه سوريا لتعزيز القطاع الصحي وتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها ومشيرا إلى اهتمام المنظمة بمتابعة الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة في إطار ولايتها وقراراتها ذات الصلة.

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