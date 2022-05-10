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انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة أعمال لجنة المسار الدستوري

انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة أعمال لجنة المسار الدستوري
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

يناقش البرلمان الليبي في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي التي تحتضن اجتماعاتها القاهرة وبرعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

العالم - ليبيا

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن جلسة البرلمان قد انطلقت منذ قليل، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزى النويرى.

مجلس النواب الليبي قد ناقش في جلسته، أمس الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وبعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالبرلمان الليبي وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحيق في بيان صحفى أن الجلسة عُلقت إلى الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال.

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انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة أعمال لجنة المسار الدستوري

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