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العراق: الاعلام الامني تكشف الوضع الصحي لضابط حادثة الشطرة

العراق: الاعلام الامني تكشف الوضع الصحي لضابط حادثة الشطرة
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استقرار الحالة الصحية للضابط الذي أصيب بحادثة الشطرة.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، أن "خلية الإعلام الأمني تتابع بشكل يومي الحالة الصحية لآمر اللواء الثاني قوات خاصة العقيد الركن فهمي حسين الذي أصيب خلال أدائه الواجب برمانة يدوية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، مؤكدة "استقرار حالته الصحية، ومن المؤمل أن تقوم الكوادر الطبية بإجراء عملية جراحية له خلال الأسبوع الحالي".

وأضافت أن "الجهات الأمنية المختصة رصدت عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تروج لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة عن استشهاد هذا الضابط البطل متأثراً بإصابته".

ودعت الخلية وفقاً للبيان الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات خاصة في ما يتعلق بالقضايا والأمور الأمنية".

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