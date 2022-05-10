وزير الدفاع وسفيرا سوریا بالصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية

العالم - سوريا

واستقبل الرئيس الأسد وزير الدفاع وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته.

كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد محمد حسنين خليل خدام سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية و نورا مارديروس أريسيان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفيرين الجديدين وزودهما بتوجيهاته وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

حضر مراسم أداء اليمين فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.