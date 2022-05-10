الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع وسفيرا سوریا بالصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية

وزير الدفاع وسفيرا سوریا بالصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع.

العالم - سوريا

واستقبل الرئيس الأسد وزير الدفاع وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته.

كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد محمد حسنين خليل خدام سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية و نورا مارديروس أريسيان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفيرين الجديدين وزودهما بتوجيهاته وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

حضر مراسم أداء اليمين فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

روابط ذات صلة

المقداد وماورير يبحثان تعزيز التعاون بين سوريا والصليب الاحمر الدولي

اول لقاء يعقده الرئيس الأسد بعد عودته من طهران.. اليكم التفاصيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطش: سيف القدس لا يزال مشرعًا ونحذر من العودة لسياسة الاغتيالات

انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة أعمال لجنة المسار الدستوري

الاحتلال يرفض مطلقا طلب الأردن زيادة عدد موظفيه في الأقصى

إيران تدشن مركزا لإنتاج أطقم الكشف عن أمراض الأطفال حديثي الولادة

بالفيديو.. شاهد.. ماسة تعتبر من بين الأكبر في العالم تطرح للبيع بجنيف

الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات المستوطنين شرقي نابلس