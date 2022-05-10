تصاعد نشاط عصابات اختطاف النساء في عدن

العالم- اليمن

وأوضحت مصادر محلية أن نشاط عصابات نسائية زادت في الأيام الأخيرة تقوم باختطاف الفتيات بالقوة.

وشهدت مدينة الشعب الثلاثاء استنفارا كبيرا للمواطنين عقب محاولة العصابة خطف فتاة من أمام منزلها في حادثة تعد الثانية في اقل من شهر.

وافادت المصادر بأن مواطنين قاموا بملاحقة نسوة متهمات بمحاولة اختطاف الفتاة، لكنهم لم يتمكنوا من ضبطها.

والحادثة تعد الثانية من نوعها منذ حادثة اختفاء طفلة في مديرية دارسعد قبل بضعة أسابيع. وحوادث سابقة نشرت تفاصيلها وسائل إعلام جنوبية.

ودفعت الحادثة الجديدة إلى مزيد من مخاوف الأهالي في المدينة التي أصبحت الأن معقل لقيادات مجلس الرياض الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف وسط اختلالات أمنية وتصاعد عمليات الاختطاف للنساء التي تتهم منظمات بإداراتها لصالح تجارة الجنس.