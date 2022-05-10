الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تصاعد نشاط عصابات اختطاف النساء في عدن

تصاعد نشاط عصابات اختطاف النساء في عدن
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

تسود حالة من الذعر في عدن بسبب تصاعد نشاط عصابات اختطاف النساء.

العالم- اليمن

وأوضحت مصادر محلية أن نشاط عصابات نسائية زادت في الأيام الأخيرة تقوم باختطاف الفتيات بالقوة.

وشهدت مدينة الشعب الثلاثاء استنفارا كبيرا للمواطنين عقب محاولة العصابة خطف فتاة من أمام منزلها في حادثة تعد الثانية في اقل من شهر.

وافادت المصادر بأن مواطنين قاموا بملاحقة نسوة متهمات بمحاولة اختطاف الفتاة، لكنهم لم يتمكنوا من ضبطها.

والحادثة تعد الثانية من نوعها منذ حادثة اختفاء طفلة في مديرية دارسعد قبل بضعة أسابيع. وحوادث سابقة نشرت تفاصيلها وسائل إعلام جنوبية.

ودفعت الحادثة الجديدة إلى مزيد من مخاوف الأهالي في المدينة التي أصبحت الأن معقل لقيادات مجلس الرياض الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف وسط اختلالات أمنية وتصاعد عمليات الاختطاف للنساء التي تتهم منظمات بإداراتها لصالح تجارة الجنس.

روابط ذات صلة

بماذا نصح رئيس لجنة الاعتصام بالمهرة الدول الخليجية؟

مسؤول يمني: السعوديون تلاعبوا بالهدنة ويتلاعبون بملف الأسرى الإنساني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطش: سيف القدس لا يزال مشرعًا ونحذر من العودة لسياسة الاغتيالات

انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة أعمال لجنة المسار الدستوري

الاحتلال يرفض مطلقا طلب الأردن زيادة عدد موظفيه في الأقصى

إيران تدشن مركزا لإنتاج أطقم الكشف عن أمراض الأطفال حديثي الولادة

بالفيديو.. شاهد.. ماسة تعتبر من بين الأكبر في العالم تطرح للبيع بجنيف

الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات المستوطنين شرقي نابلس