باقري كني: نهج إيران الاستراتيجي قائم على التعامل مع الجيران

العالم - إيران



باقري كني أدلى بهذا التصريح خلال مباحثاته، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية "أحمد بن حسن الحمادي".

وأضاف "لو ساورتنا أي شكوك حول ضرورة تعزيز التقارب والتعامل فيما بيننا، فإن ذلك لا شك سيكلفنا جميعا ثمن الخلافات والتباعد عن بعضنا الآخر".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيرانية، على ضرورة بناء الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الأواصر الاقتصادية بين دول المنطقة لرفع مستوى التعامل والتقارب الإقليمي.

وحذر باقري كني خلال مشاوراته اليوم مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، بشأن استغلال الأجانب من اختلاف المصالح الوطنية للدول الإقليمية، بهدف تبرير أجنداتهم السلطوية داخل المنطقة؛ مبينا أن المصالح الوطنية لدى جميع دول المنطقة يجب أن تتناغم مع مصالح المنطقة ذاتها وأن لا تعارضها.

واستطرد قائلاً: إن تدخل الأجانب وانتشار قواتهم العسكرية في منطقة الخليج الفارسي، لا يعزز الأمن والاستقرار هناك، وإنما تقع المسؤولية على عاتق الدول الإقليمية بأن تباشر من خلال التعاون السياسي والتنسيق الاقتصادي في تأمين هذه المنطقة.