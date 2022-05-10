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اجتماع لما يسمى "التحالف الدولي ضد داعش" في المغرب

اجتماع لما يسمى
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

ُيقام في المغرب، الأربعاء المقبل، اجتماع وزاري لما يسمى "التحالف الدولي ضد داعش"، وذلك بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

العالم - المغرب

وكان ما يسمى "التحالف الدولي ضد داعش" تشكل عام 2014. ويضم 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك تحت قيادة أمريكية، حيث تستخدمه واشنطن كذريعة لاحتلال مناطق من سوريا والإبقاء على قواعدها في العراق وبعض الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع، الذي ينعقد في مدينة مراكش (جنوب المغرب)، ممثلو 84 بلداً عضواً في التحالف المذكور.

وكان "التحالف" قد أعلن، قبيل أشهر، عن إحداث مجموعة النقاش المركزة لمنطقة أفريقيا «أفريكا فوكيس».

وانضم المغرب بشكل رسمي، في 3 ديسمبر 2021، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والنيجر، على مستوى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش، التي تعد أول مجموعة تركيز أفريقية للتحالف ضد «داعش».

ونقل تنظيم «داعش» مركز ثقله من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، وفق نشرة مؤشر الإرهاب العالمي، التي صدرت في نوفمبر عام 2021.

كما ينشط في منطقة الساحل والصحراء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب"، وجماعة "نصرة الإسلام"، وجماعة "بوكو حرام".

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