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ألمانيا تعلن عن عودة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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