إيران تدشن مركزا لإنتاج أطقم الكشف عن أمراض الأطفال حديثي الولادة

العالم - إيران



وجاء التدشين في مدينة "أراك" مركز محافظة "مركزي" وسط إيران برعاية مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ويعد هذا المركز إحدى المجموعات التابعة لمركز أراك النووي، وبتدشينه تتوفر إمكانية تنفيذ المشروع الوطني لفحص الأطفال حديثي الولادة.

وفي المراسم أعلن إسلامي أن إيران تصنف عالميا من بين الدول الخمس الأولى في إنتاج أطقم فحص تقصّي لحديثي الولادة الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي.

وقال إسلامي إن إيران قد تمكنت من إنتاج هذه العدة بجهود علماءها الشباب وبدعم من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لافتا إلى إمكانية تصدير المنتج إلى الدول الأخرى.

وأضاف أن هذه العدة تستخدم في البلاد لعلاج أطفال حديثي الولادة الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي، مشيرا إلى أن دول معدودة تملتك تكنولوجيا إنتاجها.

يذكر أن متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تحدث معا مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.