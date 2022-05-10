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ألمانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف

ألمانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة ​الخارجية الألمانية​ ​أنالينا بيربوك​، عن إعادة فتح السفارة الألمانية في العاصمة الأوكرانية ​كييف​.

العالم ـ أوروبا

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الهولندي فوبكي هويكسترا، في وقت سابق اليوم، في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها، أوكرانيا.

وأعلن هويكسترا على تويتر أنه وصل صباحا إلى "كييف لإجراء لقاءات مع الحكومة الأوكرانية، برفقة زميلتي أنالينا بيربوك".

وأفاد "بدأت زيارتي في إيربين، إحدى ضواحي كييف".

ومن المقرر أن يلتقي هويكسترا في وقت لاحق الثلاثاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الهولندية.

وذكر المصدر بأن الوزير سيعيد فتح السفارة الهولندية في كييف "رسميا".

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ألمانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف