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السيد نصرالله: بيروت هي عاصمة العروبة ولا عروبة دون فلسطين

السيد نصرالله: بيروت هي عاصمة العروبة ولا عروبة دون فلسطين
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحزب الله في لبنان، السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء في الاحتفال الجماهيري الكبير “باقون نحمي ونبني” في الضاحية الجنوبية لبيروت،ان "بيروت هي عاصمة العروبة ولا عروبة دون فلسطين ودون القدس ومع التطبيع".

العالم - لبنان

وقال السيد حسن نصر الله إن “هذه هي بيئة المقاومة التي توقعتم من خلال تجويعها واتهامها واضفاء الصفات الظالمة عليها وراهنتم على أن تبدل وتنقلب وتنقل البندقية”، وتابع “رسالتكم اليوم ورسالة الجنوب بالأمس ورسالة البقاع الجمعة أن هذا الجمهور وهذه البيئة وفية للبنانها وفلسطينها وقدسها ومقاومتها وشهدائها وجرحاها وأسراها وهي التي لم تبخل يوماً بالدم فكيف تبخل بالصمود”.

واضاف السيد نصر الله “نخص بالشكر أولئك الذين صوتوا في الخارج للوائح يوجد فيها مرشحو المقاومة لأن وجودهم هناك وتصويتهم لهذه اللوائح يعبر عن شجاعتهم وصدقهم وإخلاصهم”، وتابع أن “يخرج كثير من اللبنانين في العديد من الدول رغم وجود تهديد في بعض دول الخليج ويصوتوا للمقاومة هذا أمر نحترمه وما جرى في بعض الدول من ضغوط وترهيب نتركه لنتحدث عنه لاحقا”.

وقال السيد نصر الله “أُبلغت من خلال قنوات دبلوماسية رسالة تقول إن الاسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل باتجاه لبنان”، واكد “نحن لا نثق بالعدو ولا برسائله ولا بتصريحات رئيس حكومته ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا ستبقى إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية”، ولفت الى ان “هذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة وحضور المقاومة والعدو يعرف أن الكلام الذي يقال في يوم القدس تقف خلفه رجال ومقدرات وبيئة حاضنة ومقاومة قوية وحقيقية”، واضاف “نحن لن نسمح بأي اعتداء أو تجاوز على لبنان أيا يكن السبب”.

وأضاف السيد نصرالله، أن "لبنان لا يتحمل حرب أهلية جديدة، فالحرب الأهلية خط أحمر ويجب أن ينظر إلى من يدفع باتجاهها على أنّها خيانة".

يتبع..

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