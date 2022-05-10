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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبيه بري: يجب أن يكون كل ما نبذل للتوصل إليه هو ما يرضي الناس
نبيه بري: أهم ما سيكون في تاريخ لبنان هو الاستحقاق الانتخابي
كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات السياسية والاستحقاق الانتخابي
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة تتوقع أن الحرب في أوكرانيا ستسبب أزمة في الغذاء بالشرق الأوسط وأفريقيا.
ألمانيا تعلن عن عودة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.
الأمم المتحدة: عدد النازحين في أوكرانيا حتى الثالث من مايو الجاري يصل إلى 8 ملايين.
أبو جهاد: تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهداء معركة "سيف القدس" الذين روّوا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض فلسطين المباركة.
أبو جهاد: المقاومة لن تلقي السلاح طالما بقي الاحتلال مغتصبا على أرض فلسطين المحتلة.
أبو جهاد: معركة "سيف القدس" كانت البداية وليس النهاية وقامت المقاومة من خلالها بإيصال رسالة لحكومة الاحتلال أن الحساب سيبقى مفتوحا.
أبو جهاد: المقاومة الفلسطينية كانت على قلب رجل واحد واستطاعت فرض معادلات جديدة ترغم العدو على عدم الاستفراد بالأقصى.
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة تتوقع أن الحرب في أوكرانيا ستسبب أزمة في الغذاء بالشرق الأوسط وأفريقيا.
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش
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