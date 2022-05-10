الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات السياسية والاستحقاق الانتخابي

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تأثير العواصف الترابية في جنوب غرب ايران على البيئة والصحة

ما اللافت في توقيت مناورة الاحتلال المسمى بمركبات النار؟

غروسي: ما زال هناك أمل في إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي

المدلل : معركة سيف القدس سطرت ملحمة مهمة وصنعت معادلة ردع ورعب

شولتز: الناتو سيجتمع في يوليو لتحديد إجراءات تعزيز الأمن في أوروبا

ألمانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف