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نبيه بري: نحن كلنا بانتظار تحرير فلسطين من المحتل الإسرائيلي وعاصمتها القدس الشريف

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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