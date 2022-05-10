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لافروف: ناقشنا تطوير التعاون العسكري التقني مع الجزائر

لافروف: ناقشنا تطوير التعاون العسكري التقني مع الجزائر
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن تقدير بلاده لموقف الجزائر المتزن حيال أزمة أوكرنيا. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

العالم ـ الجزائر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها لافروف مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء. وفي ما يلي أهم ما ورد في تصريحات لافروف:

- ناقشنا التعاون في المجال العسكري ونقدر الثقة الجزائرية في التعاون في هذا المجال

- هناك 3 مليارات دولار كحجم التبادل ولدينا آفاق اوسع من ذلك وخصوصا مع اهتمام كبير من الشركات الروسية

- من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة

- مستعدون لتقديم المزيد من المنح للطلاب الجزائريين

- بوتين يأمل في عقد لقاء شخصي مع الرئيس الجزائري ويدعوه لزيارة روسيا

- ناقشنا ملفات دولية ومزيدا من التنسيق في المحافل الدولية وإطار "أوبك بلس" والدول المصدرة للغاز

- ناقشنا آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية مع الأشقاء الجزائريين ونثمن الموقف الجزائري والعربي المتزن والموضوعي حيال التطورات في اوكرانيا

- نعتبر موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية سرقة

- الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماما مع سياسة الولايات المتحدة

- سنعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة

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