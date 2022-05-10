لافروف: ناقشنا تطوير التعاون العسكري التقني مع الجزائر

العالم ـ الجزائر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها لافروف مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء. وفي ما يلي أهم ما ورد في تصريحات لافروف:

- ناقشنا التعاون في المجال العسكري ونقدر الثقة الجزائرية في التعاون في هذا المجال

- هناك 3 مليارات دولار كحجم التبادل ولدينا آفاق اوسع من ذلك وخصوصا مع اهتمام كبير من الشركات الروسية

- من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة

- مستعدون لتقديم المزيد من المنح للطلاب الجزائريين

- بوتين يأمل في عقد لقاء شخصي مع الرئيس الجزائري ويدعوه لزيارة روسيا

- ناقشنا ملفات دولية ومزيدا من التنسيق في المحافل الدولية وإطار "أوبك بلس" والدول المصدرة للغاز

- ناقشنا آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية مع الأشقاء الجزائريين ونثمن الموقف الجزائري والعربي المتزن والموضوعي حيال التطورات في اوكرانيا

- نعتبر موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية سرقة

- الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماما مع سياسة الولايات المتحدة

- سنعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة