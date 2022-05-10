الاستخبارات الأمريكية: تقديراتنا أن الرئيس بوتين يستعد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا

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وأشارت هاينز، إلى أن "بوتين سيسمح باستخدام الأسلحة النووية فقط إذا شعر بخطر وجودي لروسيا"، وذكرت أن "​العقوبات​ التي فرضناها على موسكو أثرت بشكل كبير على صناعاتها الدفاعية"، ورأت أن "فشل روسيا في الاستيلاء على كييف حرمها من نصر عسكري سريع كانت تتوقعه".

وأوضحت أن "الشهور القليلة المقبلة قد تشهد مسارا تصاعديا غير متوقع للحرب في أوكرانيا".

وفي نفس السياق، ذكرت وزيرة ​الخزانة الأميركية​، جانيت يلين، أن "العملية الروسية غير المبررة على ​أوكرانيا​ زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي"، مؤكدة "اننا نقف بحزم مع الشعب الأوكراني و​العقوبات​ التي فرضناها على ​روسيا​ غير مسبوقة".

وتواصل القوات الروسية منذ 24 شباط/فبراير الماضي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأوضح الرئيس الروسي أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.