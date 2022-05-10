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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد نصر الله: لا يمكن لأي أحد ان يحقق لوحده اهدافا وطنية.
السيد نصر الله: لا أحد يتوقع أن حزب الله إن قال أنه جزء من الدولة والنظام بأن الأزمات ستنتهي لأن الأمر يحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف.
السيد نصرالله:المقاومة منذ 1982 ما كانت لتحتاج إلى حماية من الحكومة ولا ستحتاج إلى ذلك.
السيد نصر الله: نحن لم ولن نطلب من الدولة حماية المقاومة بل نطلب أن لا يطعن أحد المقاومة أو يتآمر عليها.
السيد نصر الله: عندما ندخل الحكومة فإننا نكون جزءا من الدولة.
السيد نصر الله: عندما دخل حزب الله الحكومة وقعت عليه مسؤوليات أخرى.
السيد نصر الله: عندما دخلنا الحكومة كنا نريد حماية ظهر المقاومة من ان يطعنه أحد.
السيد نصرالله: منذ أن دخلنا الحكومة عززنا المقاومة ولا تحتاج المقاومة إلى حماية من الحكومة.
السيد نصرالله: نحن أصبحنا مسؤولين أكثر من أي زمن مضى في مستقبل لبنان.
السيد نصرالله: الشراكة والإصرار عليها هو ما ينبغي أن يلتزم بها لبنان.
السيد نصر الله: لبنان لا يتحمل حربا اهلية جديدة لفرض نظام سياسي.
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
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