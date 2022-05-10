الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصرالله: لا تصح الأغلبية والأقلية في نظام طائفي مثل لبنان.

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلافات المعارضة الخارجية والتدخل التركي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-05-2022

المقاومةُ الفلسطينيةُ تتقدمُ والمناعةُ الإسرائيليةُ تتراجعُ

'سيف القدس'.. المعركة التي رسخت معادلة جديدة في تاريخ المقاومة

فيديو: السعوديون في عهد بن سلمان ..فقر وتشرد؟!

الاستخبارات الأمريكية: تقديراتنا أن الرئيس بوتين يستعد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا