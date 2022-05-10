شاهد.. السفير الايراني الجديد آل صادق يصل بغداد

العالم - العراق

وافاد مراسل العالم ان السفير الايراني لدى العراق ال صادق قال نعمل علي تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافه المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واضاف ال صادق انه اشعر بانني في بلدي الثاني العراق.

وإلتقى محمد كاظم آل صادق، السفير المفوض الجديد لجمهورية إيران الإسلامية لدى العراق، عشية مغادرته يوم الاحد، بوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان.

وأشار أميرعبداللهيان في هذا اللقاء إلى أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق كدولتين مهمتين في المنطقة، أدلى بتوصيات إلى آل صادق بشأن توسيع وتعزيز العلاقات بين مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعامة بين البلدين.