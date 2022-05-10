عبد السلام: بنود الهدنة واضحة ومن يختلق شروطا أخرى يعرقل تنفيذها

العالم- اليمن

وقال عبد السلام في تغريدة له على موقع تويتر : "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر".

واضاف "ومن يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة، ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".

وفي السياق اكد عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري في تغريدة على "تويتر" قبول الحوار مع الأطراف اليمنية الأخرى باعتبارها شريكة بأي تسوية سياسية، لكن بعيدا عن ضغوط الخارج.

وأفاد العجري: "لا نرفض الحوار مع الاطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية لكن يجب أن يكون الحوار في اجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره"

واضاف "ومن ثم الحوار السياسي،اذ ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار و تجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا فتلك طاولة املاءات لا طاولة حوار".