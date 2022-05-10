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السيد نصرالله: كل ما أودعه الشعب اللبناني في الداخل والخارج في البنوك ذهب هباء في ليلة وضحاها

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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