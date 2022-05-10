الكاظمي يصدر توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومعسكر الرشيد

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وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن "الاسبوع المقبل سيشهد توزيع أكثر من نصف مليون سند ضمن مشروع داري".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر عددا من التوجيهات، منها تشكيل لجنة لتطوير ساحة التحرير ونصب الحرية وحديقة الأمة وسط بغداد، كما وجه بإعداد ورقة خضراء تعنى بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، اضافة الى أنه وجه ايضا بإبقاء معسكر الرشيد في بغداد منطقة خضراء وحديقة كبرى".

وتابع أن "مجلس الوزراء استضاف خلال جلسته التي عقدت اليوم، الوكيل الفني لوزارة الزراعة لمناقشة الحمى النزفية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها"، موضحا أن "المجلس وجه وزارة المالية بتمويل وزارة الزراعة 3 مليارات دينار لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية".