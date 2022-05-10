الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يصدر توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومعسكر الرشيد

الكاظمي يصدر توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومعسكر الرشيد
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومشروع الكثبان الرملية ومعسكر الرشيد.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن "الاسبوع المقبل سيشهد توزيع أكثر من نصف مليون سند ضمن مشروع داري".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر عددا من التوجيهات، منها تشكيل لجنة لتطوير ساحة التحرير ونصب الحرية وحديقة الأمة وسط بغداد، كما وجه بإعداد ورقة خضراء تعنى بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، اضافة الى أنه وجه ايضا بإبقاء معسكر الرشيد في بغداد منطقة خضراء وحديقة كبرى".

وتابع أن "مجلس الوزراء استضاف خلال جلسته التي عقدت اليوم، الوكيل الفني لوزارة الزراعة لمناقشة الحمى النزفية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها"، موضحا أن "المجلس وجه وزارة المالية بتمويل وزارة الزراعة 3 مليارات دينار لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية".

روابط ذات صلة

صالح يبحث مع وزير الموارد المائية أزمة المياه في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. زيارة مورا لطهران وعراقيل إحياء الاتفاق النووي

الكاظمي يصدر توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومعسكر الرشيد

مصر تصدر حكما بحق متهمين في قضية فتاة كفر الزيات!

بالفيديو.. انسحاب القوات الروسية من سوريا مشكلة كبيرة لـ'إسرائيل'

ما مدى فاعلية مناورات "عربات النار" العسكرية الإسرائيلية؟

ليبيا.."باشاغا"يعلن اهداف مبادرته للحوار والتوافق حول الإنتخابات