الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصرالله: يجب الاهتمام بملف الكهرباء في الأشهر القادمة من قبل النواب

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. زيارة مورا لطهران وعراقيل إحياء الاتفاق النووي

الكاظمي يصدر توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومعسكر الرشيد

مصر تصدر حكما بحق متهمين في قضية فتاة كفر الزيات!

بالفيديو.. انسحاب القوات الروسية من سوريا مشكلة كبيرة لـ'إسرائيل'

ما مدى فاعلية مناورات "عربات النار" العسكرية الإسرائيلية؟

ليبيا.."باشاغا"يعلن اهداف مبادرته للحوار والتوافق حول الإنتخابات