السيد نصرالله: أيها اللبنانيون أنتم بين خيارين: من يدعو ويضحي من أجل السلم الأهلي ومن يعرض خدماته للآخر في الخارج

قناة العالم
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٢١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد نصرالله: أصواتكم هي للمقاومة والشهداء من أجل قوة لبنان وعزة لبنان وسيادة لبنان
السيد نصرالله: يجب الاختيار أن يكون للسيادي الحقيقي المحب لوطنه
السيد نصرالله: يجب أن يميز ويختار اللبنانيون بين الصادق والمنافق
السيد نصرالله: إيران لا تتدخل في لبنان ولا في شؤونها الداخلية بل تريده أن يكون قويا
السيد نصرالله: نستفيد من كل قدراتنا ونأتي بقوة
السيد نصرالله: أيها اللبنانيون أنتم بين خيارين: من يدعو ويضحي من أجل السلم الأهلي ومن يعرض خدماته للآخر في الخارج
السيد نصرالله: يجب الاهتمام بملف الكهرباء في الأشهر القادمة من قبل النواب
السيد نصرالله: القضاء النزيه والقضاة النزيهون الأكفاء من سمات الدولة العادلة
السيد نصرالله: لا يجوز تحميل المودعين أي مسؤولية وأول من يتحمل المسؤولية هي المصارف اللبنانية
السيد نصرالله: يجب الاهتمام بملف الكهرباء في الأشهر القادمة من قبل النواب
السيد نصرالله: أيها اللبنانيون أنتم بين خيارين: من يدعو ويضحي من أجل السلم الأهلي ومن يعرض خدماته للآخر في الخارج
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
خلافات المعارضة الخارجية والتدخل التركي
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨
أهم الأخبار
الملف النووي والمسعى الأوروبي لإنقاذ الإتفاق
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥
خاص بالعالم- مراسلون
السدود التركية ومشاكل التصحر والجفاف في دول المنطقة.. ماحقيقة الإنسحاب الروسي من سورية؟
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠
انقلاب الصورة
العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة في نقطة الانهيار
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨
خاص بالعالم- مراسلون
إحياء الإتفاق النووي وروسيا تستحضر ذكرى النصر على النازية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠
نوافذ
الاستغلال الامريكي لذريعة استخدام السلاح الكيماوي – الجزء الثاني
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
زيارة مورا لطهران وعراقيل إحياء الاتفاق النووي
الكاظمي يصدر توجيهات تخص الطاقة المتجددة ومعسكر الرشيد
مصر تصدر حكما بحق متهمين في قضية فتاة كفر الزيات!
بالفيديو..
انسحاب القوات الروسية من سوريا مشكلة كبيرة لـ'إسرائيل'
ما مدى فاعلية مناورات "عربات النار" العسكرية الإسرائيلية؟
ليبيا.."باشاغا"يعلن اهداف مبادرته للحوار والتوافق حول الإنتخابات
مقالات و تحليلات
المقاومةُ الفلسطينيةُ تتقدمُ والمناعةُ الإسرائيليةُ تتراجعُ
هل من مفاجآت في مناورة الاحتلال الكبرى، أم ماذا؟
المقاومة الفلسطينية ترصد «مركبات النار» بدقة متناهية
تونس مهددة بانهيار اقتصادي غير مسبوق وسط تفكك الديمقراطية
هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.