الرئيس سعيّد يعين اعضاء الهيئة العليا للانتخابات في تونس

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حيث تولى نائب رئيسها منصب رئاستها بموجب الأمر الرئاسي وتم تعيين أعضاء جدد من الهيئات السابقة للانتخابات في التركيبة الجديدة

تعيين اعضاء هيئة الانتخابات لم يمر دون انتقادات حيث سجلت قيادات حركة النهضة أبرز مكونات جبهة الخلاص المعارضة.

ما اعتبرته خرقا للقانون وللدستور مع تأكيد عدم اعترافها بهذه الهيئة و بالمسار الانتخابي الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد.

يرى محللون ان تعيين أعضاء هيئة الانتخابات أمر إيجابي لكن اختيار بعض الأسماء دون تمحيص سيضع عراقيل أمام عملها وسيطرح اشكالات تتعلق بمدى استقلاليتها و مصداقية عملها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

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