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حماس: هدم بناية عائلة الرّجبي في سلوان جريمة تفضح سادية الاحتلال وتضع العالم أمام مسؤولياته.

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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