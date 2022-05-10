وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة 'سوخرانيفكا' بدءا من الغد

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وذكرت الشركة، في بيان "تعلن شركة الغاز جيتسو في أوكرانيا حالة قوة قاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل الغاز عبر محطة سوخرانيفكا ومحطة الضغط الحدودية نوفوبسكوف".



وأشار البيان إلى أنه "سيتم وقف نقل الغاز اعتبارا من 11 مايو/أيار"، مضيفا أنه "من الممكن نقل السعة غير المتاحة مؤقتا إلى نقطة الربط الفعلية سودجا".

وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح روسيا الاتحادية.