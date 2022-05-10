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الخارجية الإيرانية تعلق على محاكمة أسدالله أسدي في بلجيكا

الخارجية الإيرانية تعلق على محاكمة أسدالله أسدي في بلجيكا
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

إنتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التغطية الإعلامية لمحاكمة الدبلوماسي الإيراني المسجون بشكل غير قانوني في بلجيكا أسدالله أسدي، مشدداً على أن جميع مراحل محاكته تمت في أجواء انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية.

العالم - إيران
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على التغطية الإعلامية للاستئناف بحق ثلاثة أشخاص زعموا أنهم كانوا على صلة بـ أسدالله أسدي الدبلوماسي الإيراني المسجون بشكل غير قانوني في بلجيكا: "للأسف اليوم مرة أخرى وتحت ذريعة محكمة الاستئناف لهؤلاء الأشخاص الثلاثة، نشهد الأكاذيب المهندسة لوسائل الإعلام الغربية بشأن دبلوماسي جمهورية إيران الإسلامية السيد أسدي."
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "كما ذكرنا سابقا، فإن جميع خطوات التوقيف والمحاكمة وإصدار الحكم القضائي بحق السيد أسدي قد تمت في أجواء انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية، وبالفعل قد تم الإعلان مراراً وتكراراً عن مستويات احتجاج جمهورية إيران الإسلامية رسمياً إلى النمسا وألمانيا وبلجيكا، في إنكار الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وصف خطيب زاده هذا السيناريو بأنه معد مسبقا قامت به زمرة إرهابية (زمرة خلق الإرهابية) بهدف الرهاب من إيران، مؤكداً: بالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسية، تتواصل المساعي القانونية في هذه القضية بضراوة، حيث تم استدعاء الأطراف الأوروبية الضالعة في قضية السيد أسدي للإجابة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "فضلاً عن المطالبة بالإفراج الفوري عنه، سنواصل موضوع التعويض واستعادة الكرامة والالتزام بعدم التكرار".
وختاماً أكد خطيب زاده: إن الحقوق الأساسية للسيد أسدي تعرضت لانتهاكات جسيمة ومؤسفة من قبل المتشدقين بحقوق الإنسان، وذلك طوال جميع مراحل الاعتقال إلى الإجراءات القضائية وحتى بعد صدور الحكم، والتي يجب محاسبة الأطراف المعنية عليها.

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