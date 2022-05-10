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شاهد.. أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرةً

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أي عمل عدواني، صغير أو كبير، يمكن أن يقدم عليه العدو الإسرائيلي، سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرةً.

العالم - لبنان

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