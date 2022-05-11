العراق.. تفجير نفق يتحصن فيه عناصر "داعش" في كركوك

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية أمنية امتازت بالدقة والمهنية العالية تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع لواء المشاة ٥١ في الفرقة ١٤ شمال غربي محافظة كركوك، من تفجير نفق في جبل كراو يتحصن بداخله نحو ٩ من عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيث تم قتل جميع هذه العناصر الإرهابية خلال هذه العملية".



وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من التعرف على عناصر من بينهم الإرهابي المكنى ابو عمر الذي يعمل ضمن ما تسمى فرقة نهاوند والمجرم الإرهابي الملقب ابو صفية".



ولفتت الخلية الى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة ان هذه العناصر الإرهابية التي تم ترحيلها الى جهنم وبئس المصير، مشتركة بالتعرض على أحدى نقاط اللواء ٩٦ ضمن الفرقة ١٤ في شهر نيسان الماضي".