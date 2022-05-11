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لجنة اتفاق صافر تعبر عن أسفها لعدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم

لجنة اتفاق صافر تعبر عن أسفها لعدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

عبرت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، عن أسفها وخيبة أملها، جراء عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 5 مارس الماضي.

العالم - اليمن

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مذكرة التفاهم نصت على أن الأمم المتحدة “ستقوم بإعداد خطة تشغيلية طبقا لمضامين مذكرة التفاهم” لكن الأمم المتحدة لم تلتزم بذلك، ولم تقدم الخطة التشغيلية رغم مرور أكثر من شهرين على توقيع مذكرة التفاهم.

واعتبرت أن أي عملية تمويل للمشروع في ظل عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، سيذهب في نفقات تشغيلية خاصة بالأمم المتحدة، في تكرار لمصير المبلغ الذي خصص في السابق لعملية الصيانة والتقييم.

وجددت اللجنة الدعوة للأمم المتحدة للتعامل بالجدية اللازمة والتي تتناسب مع حجم الكارثة المحتملة جراء استمرار تدهور وضع خزان صافر، وما قد يترتب على حدوثها من تداعيات بيئية واسعة في البحر الأحمر.

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