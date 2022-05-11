تقرير: انسحاب روسي من سوريا وهلع اسرائيلي.. ماذا في الكواليس؟

العالم-تقارير

وكتب موقع "العربي الجديد" في تقرير له أن موسكو بصدد نقل وحدات قتالية من الجبهات الهادئة في سوريا إلى جبهات القتال الساخنة في أوكرانيا، مستشهدا بذلك إلى تقرير نشرته صحيفة "موسكو تايمز"، وذكرت فيه أن القوات الروسية انسحبت في الأيام الماضية من العديد من المواقع في سوريا، ومنها مستودعات مهين، جنوب شرقي حمص في وسط سوريا، ومن مطاري التيفور وتدمر العسكريين في ريف حمص، ومن مواقع في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بحسب .

وبحسب التقرير فإن القوات الروسية انسحبت من مواقع في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، ومن أخرى في جنوب العاصمة السورية دمشق، إذ من المتوقع أن تنقل روسيا هذه القوات للزج بها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في ظل معطيات تشير إلى طول أمد الحرب هناك.

وفي السياق، نقل "العربي الجديد" عن مصادر سورية دون تسميتها، أن فصائل مقاومة تابعة لحرس الثورة الإسلامية "سحبت، أول من أمس الاثنين، قواتها بالكامل من مواقع تابعة لها في ريف محافظة الحسكة نحو مدينة القامشلي، تمهيداً لنقلها إلى مطار دير الزور العسكري"، على حد قولها.

وأشار التقرير إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد زار العاصمة الإيرانية طهران بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، للتنسيق كما يبدو مع القيادة الإيرانية في ضوء الانسحاب الروسي المتوقع من العديد من المواقع خلال الفترة المقبلة"، بحسب الموقع.

واعتبر أن الاهتمام الروسي بسوريا قد خفت منذ أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، حين بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية في أوكرانيا.

ونقل "العربي الجديد" عن قيادي في التنظيمات المسلحة التابعة للمعارضة السورية في شمال غربي سوريا، يدعى "مصطفى البكور"، أن الشرطة العسكرية الشيشانية التابعة للجيش الروسي "تنتشر في المدن"، مشيراً إلى أنه "تم رصد إقلاع عدة طائرات شحن وإنذار مبكر من قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري، قبيل إغلاق المجال الجوي التركي بوجه الطيران الروسي". واستدرك أنه "لم نلاحظ تغييراً في عدد الطائرات الحربية الروسية في سوريا".

من جانبه، أشار الباحث في العلاقات الدولية طه عودة في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "انسحاب وحدات من القوات الروسية من مواقع لها في سوريا، مرتبط بشكل كبير بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية"، مرجحاً "مشاركة الوحدات المنسحبة في العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "الخطوة الروسية بتقليل عدد القوات في سوريا كانت متوقعة بعد الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي في أوكرانيا، كما أنها تأتي في سياق الهدف الذي رسمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية الغزو وهو الانتصار بالحرب"، على حد وصفه.

وأبدى عودة اعتقاده بأن روسيا "لن تنسحب من سوريا بشكل كامل بعدما سنحت لها الفرصة بالوجود العسكري في المنطقة، وهذا كان هدفاً روسياً بعيداً".

وبحسب التقرير فإن التنظيمات المسلحة التابعة للمعارضة السورية انسحبت من ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، ومن ريف حمص الشمالي وحماة الشمالي وريفي حلب الجنوبي والغربي ، بعد تدخل روسيا العسكري في سوريا في 30 سبتمبر/أيلول 2015 لصالح الحكومة السورية.

كما تحدث التقرير عن قيام وزارة الدفاع الروسية بإنشاء العديد من المواقع والقواعد في سوريا، أبرزها قاعدة حميميم التي تضم قيادة القوات الروسية في عموم سوريا. وتضمّ حميميم طائرات سوخوي من أنواع 34 و24 و30، ومروحيات هجوم وطائرات تجسّس، إضافة إلى طائرات هجومية أخرى ومنظومة صواريخ "أس ـ 400". مشيرا إلى مشاركة الجيش الروسي في محاربة تنظيم "داعش" في البادية السورية، لمساعدة الجيش السوري وفصائل المقاومة في استعادة مدينة تدمر من التنظيم الإرهابي مرتين، الأولى في مارس/ آذار 2016، والثانية في مارس 2017.

ولاحقاً أقام الجيش الروسي قاعدة في مطار القامشلي ملحقة بقاعدة حميميم، إضافة إلى الانتشار في العديد من المواقع والمقرات في ريف دمشق وفي ريف حلب ودير الزور ، بحسب "العربي الجديد".

وأكد الموقع في تقريره أنه ليس هناك أرقام معلنة عن عدد الجنود الروس في سوريا، إلا أنه من المرجح أن العدد لا يصل إلى 100 ألف جندي. مشيرا ألى تقارير إعلامية غربية كشفت أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أمر بنقل عدد كبير من جنوده في سوريا لرفد القوات الروسية في أوكرانيا.

وادعى الموقع في ختام التقرير بأن روسيا تتحكم بالقرار العسكري في سوريا، وترتبط بتفاهمات مع تركيا حيال الأوضاع في شمال غربي سوريا. معتبرا أنه من المرجح أن تتطرق الجولة المقبلة من مسار أستانة، المقررة أواخر الشهر الحالي، بين الثلاثي الضامن في سوريا (إيران، تركيا، روسيا) إلى مسألة إعادة التموضع التي يجريها الجيش الروسي في سوريا.