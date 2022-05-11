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حركتا الجهاد الإسلامي وحماس تدينان اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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