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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال على جبل الطويل بمدينة البيرة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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