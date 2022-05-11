الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين تعبر عن صدمتها بعد استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة وتدعو إلى إجراء تحقيق فوري

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيت الأبيض: بايدن يناقش أوكرانيا والصين مع نظيره الإيطالي

هذا السبب يزيد الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»!

وكالة الطاقة دائما ما تساعد المسعى الأميركي للضغط على إيران + فيديو

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل بشأن أوكرانيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-05-2022

الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات قياسية لأوكرانيا