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قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من المعلمين

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من المعلمين
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الأربعاء، في حسينية الإمام الخميني (رض) حشداً من المعلمين من كافة انحاء البلاد .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

يتبع ..

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