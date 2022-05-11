ليبيا.. باشاغا يعلن رفع الحصار المفروض على الهلال النفطي

العالم - ليبيا

وكتب على "تويتر" تغريدة ضمنها بيانا مصورا، إنهم "متحدثون باسم الهلال النفطي، أعلن من خلاله من تلا البيان عن إعادة فتح الحقول والموانئ استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".

وطالب محتجون قبل أسابيع بـ"تمكين الحكومة الليبية من ممارسة مهامها في العاصمة طرابلس، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عقب إغلاقهم ميناء الزويتينة وحقلي الفيل والشرارة جنوب البلاد".

وكان رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، قد أجرى تحركات متسارعة لمتابعة أزمة إغلاقات حقول النفط سعيا لإعادة فتحها والعودة للتصدير. حيث التقى بأهالي منطقة الهلال النفطي، للمطالبة باستئناف التصدير على أن تتم إدارة تحصيل الإيرادات وفق آلية ونزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين.

ووعد باشاغا المحتجين بأن الميزانية سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية وسهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين.

وكان محتجون من مدينة الزويتينة الليبية -شرقي البلاد- أعلنوا إبريل الماضي وقف تصدير النفط من ميناء المدينة، والحقول التابعة له حتى تسليم عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته السلطة في العاصمة طرابلس.

وبعد ساعات أعلن محتجون قبليون من داخل حقل الفيل النفطي جنوبي البلاد وقف عمليات الإنتاج والتصدير، من الحقل.

وبإغلاق الموانئ النفطية، خسرت ليبيا نحو 40 % من مبيعاتها وفقا لتقديرات خبراء في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".

ويعد ميناء الزويتينة وحقل الفيل من أبرز المواقع النفطية الليبية حيث يصدر ميناء الزويتينة، النفط الخام والغاز المسال منذ عام 1968 ويتكون من الوحدات الرئيسة، وحدة حركة الزيت، ومعمل الغاز، وقسم البحرية، بسعة تخزينية تبلغ 6.5 مليون برميل نفط خام، و988 ألف برميل من النافتا، و240 ألف برميل غاز البيوتان المسال، و270 ألف برميل غاز البروبان المسال.

وحقل الفيل ينتج 60 إلى 70 ألف برميل يوميًا ويمكن رفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا وبه احتياطي 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وتتشارك في إدارته، المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني الإيطالية وجازبروم الروسية منذ عام 2008.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط أكثر من 1.2 مليون برميل نفطي يوميا مستفيدة من إعفائها من قيود مجموعة "أوبك+" المصدرة للنفط من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها، لخفض الإنتاج بسبب الأوضاع الداخلية.