وكالة الطاقة أثبتت مراراً أنها متواطئة مع أميركا + فيديو

العالم _ إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال شاوردي: للأسف أثبتت الوكالة الدولية مرات عديدة أنها ليست مستقلة في قرارها وفي تصريحاتها، لا بل أكثر من ذلك فالعديد من المرات أثبتت أنها متواطئة مع الموقف الأميركي.

ولفت إلى أنه قد حتى وصل الأمر بالوكالة إلى أن هناك عدد من المفتشين أتوا إلى إيران ليفتشوا المنشآت الإيرانية وثبت بعد ذلك أنهم جواسيس، حيث كانوا يحملون معدات تجسس، وألقت عليهم القوات الإيرانية القبض، وثبت ذلك وأرسلت إيران تقارير إلى الوكالة الدولية، ووعدت الوكالة بأن تكف عن هذة السياسة التدخلية المنحازة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف: للأسف هذة المرة أيضا الأمر لا يختلف كثيرا عما سبق، فالوكالة اليوم بدل أن تكون محايدة وألا تنحاز إلى هذة السياسة الأميركية المعادية لإيران لكنها تتدخل.

وبين أنه لو كان هناك دليل واحد على أن إيران تريد تصنيع اسلحة نووية لوجدت الوكالة أدلة، ومجرد الإدعاء بالعثور على مواد في هذا المكان أو ذلك، إنما ليس إلا للضغط على إيران.

وخلص إلى القول: لو كانت إيران تريد أن تخصب يورانيوم فليها لديها أكثر من مليون و600,000 كيلومتر مربع وتحت الجبال وكان بإمكانها في كل مكان أن تقوم بذلك.

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