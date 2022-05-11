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 الأمن الإيرانية: القبض على شخصين أوروبيين حاولا التحريض على إثارة الفوضى

 الأمن الإيرانية: القبض على شخصين أوروبيين حاولا التحريض على إثارة الفوضى
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على شخصين أوروبيين حاولا تنظيم أعمال شغب واضطرابات وزعزعة للاستقرار في البلاد.

العالم - ايران

وأشارت وزارة الأمن إلى اعتقال هذين الشخصين الذين دخلا البلاد بهدف استغلال مطالب بعض الطبقات والشرائح في البلاد وتغيير اتجاه المطالب العادية إلى الفوضى والاضطرابات وزعزعة استقرار المجتمع.

وبحسب العلاقات العامة لوزارة الامن فان هؤلاء الأفراد كانوا يخضعون لاشراف وزارة الامن منذ لحظة وصولهم إلى إيران وحتى اعتقالهم، حيث تم رصد وتوثيق جميع برامجهم واجتماعاتهم السرية والتغطيات المستخدمة وخطوط عملياتهم التدميرية والجهات ذات صلة. بما في ذلك منظمة غير مشروعة تسمى "المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية" بشكل كامل.

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 الأمن الإيرانية: القبض على شخصين أوروبيين حاولا التحريض على إثارة الفوضى

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