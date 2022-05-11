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الخارجية اليمنية تدين ممارسات الإحتلال ضد الفلسطينيين واغتيال مراسلة الجزيرة

الخارجية اليمنية تدين ممارسات الإحتلال ضد الفلسطينيين واغتيال مراسلة الجزيرة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، ممارسات كيان الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، واغتيال مراسلة قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة".

العالم - اليمن

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن الكيان الصهيوني يرى نفسه فوق كافة الشرائع والاتفاقات الدولية .

واعتبرت أن عملية اغتيال أبو عاقلة أحد أشكال ممارسة التصفيات والقتل خارج القانون الذي يمارسه الكيان الصهيوني بشكل شبه يومي بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي دون أي رد فعل لمثل تلك الممارسات الوحشية.

ودعت وزارة الخارجية في بيانها إلى الإسراع في إحالة ملف القتل خارج نطاق القانون الذي يمارسه الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبيه .

وطالبت المجتمع الدولي بالتفاعل مع مايجري في الأراضي المحتلة كما هو الحال في تفاعله مع أحداث أخرى تتناول حقوق الإنسان.

كما دعت وزارة الخارجية، الدول العربية والإسلامية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى إعادة النظر في هذه العلاقة المشبوهة والمرفوضة من قبل شعوب تلك الدول والتي لن تجني منها قيادات دول التطبيع سوى الخراب.

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