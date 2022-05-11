مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره العماني في مسقط

العالم - روسيا

وجاءت تصريحات لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العماني البوسعيدي وقال خلاله إن "الطرفان تباحثا بمختلف القضايا السياسية والاقليمية، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين".

وأضاف لافروف قائلا: " لقد اتفقنا على التعزيز التبادل الثقافي والسياحي والتجاري بين البلدين، حيث توصلنا إلى اتفاق إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس القادمين إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى اتفاق ثقافي بين متحف "أرميتاج" ومتحف مسقط".

وتوقع لافروف خلال حديثه أن نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستساهم وترغم الغرب بفهم القانون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته أن موسكو أطلعت مسقط بالوضع في أوكرانيا.

وشدد لافروف على ضرورة مغادرة جميع السكان المدنيين مناطق العمليات الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة فقدت فرصة تحقيق تسوية سياسية في أوكرانيا.