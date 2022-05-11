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شاهد.. قتلة شيرين تتغذی علی الدم بدل الماء

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية جلال ابورمانة ان الاحتلال الاسرائيلي أثبت انه يتخذي من الدماء بقلته مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابوعاقلة.

العالم - خاص بالعالم

وقال ابورمانة في حديث لقناة العالم الاخبارية ان "اسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين ابوعاقلة، لانها تمثل دولة احتلال منذ ان اقيمت وحتی اليوم.

وتوقع ان يثير استشهاد شيرين ابوعاقلة روح الحماس والمقاومة لدی الفلسطينيين مؤكداً ان حينها ستدرك "اسرائيل" مدی الحماقة التي ارتكبتها باغتيال مراسلة قناة الجزيرة.

واستبعد ان يكون هناك موقفاً مجدياً من قبل المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة رغم ان شيرين ابوعاقلة كانت تحمل الجنسية الاميركية ايضاً.

وأكد ابورمانة ان هذه الجريمة ساهمت في كشف القناة عن وجه "اسرائيل" الاجرامي، فقد قال حاخام يهودي ان كل شئ يتغذی علی الماء الا الكيان الصهيوني فيتغذی علی الدم.

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