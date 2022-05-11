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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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وزير الخارجية العماني يعتبر اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة عملا مستنكرا ومرفوضا ويقدم تعازيه لأسرة الشهيدة
رئيس الوزراء الباكستاني يدين اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الإسرائيلية
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب بتوضيح التفاصيل الدقيقة لاغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب الرئيس قيس سعيد بإقرار تجريم التطبيع بشكل رسمي بعد اغتيال الصحافية شيرين
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني دوليا وتطالب الرئيس قيس سعيد باتخاذ موقف رسمي واضح من هذه الجريمة
مراسلة قناة العالم عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: نندد بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة فإنها جريمة حرب
قناة العالم الإخبارية تدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
قناة العالم: يجب اتخاذ كل ما يلزم لردع الاحتلال عن ارتكاب جرائمه وفضائعه دون خوف أو وجل
قناة العالم: نطالب المنظمات الدولية ومؤسسات الرأي والإعلام بأداء واجباتها تجاه هذا الكيان المحتل والمستخف بالأعراف الدولية والقواعد الإنسانية
قناة العالم: جرائم الاحتلال لم ولن تمنع من تغطية ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات صارخة
مراسلة قناة العالم عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: نندد بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة فإنها جريمة حرب
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش
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